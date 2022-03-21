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2004 Mazda Miata MX-5

140,000 KM

Details Description Features

$12,450

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2004 Mazda Miata MX-5

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GT CONVERTIBLE *6 SPD MANUAL-LEATHER-NO ACCIDENTS*

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8930080
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140,000KM
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  • Listing ID: 8930080
  • Stock #: W22-310
  • VIN: JM1NB353840404335

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-310
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED!! ZOOM, ZOOM, ZOOM!!! GO TOPLESS IN THIS BEAUTY!! JUST IN FROM MAZDA DEALER! BRIGHT SILVER ON BLACK LEATHER AND BLACK TOP!! 6 SPEED MANUAL!! 1.8L 4 CYLINDER!! ONLY 140,000KM ALL ORIGINAL!! **NO ACCIDENTS** FULL POWER OPTIONS!! ALLOY WHEELS!! NO MODIFICATIONS!! WELL MAINTAINED!! CARFAX VERIFIED!! READY FOR YOU TO ENJOY!! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

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TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Passenger Air Bag On/Off Switch
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Remote Trunk Release
Floor mats
CD Player
AM/FM Stereo
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost

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