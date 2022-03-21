$12,450+ tax & licensing
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416-766-2277
2004 Mazda Miata MX-5
GT CONVERTIBLE *6 SPD MANUAL-LEATHER-NO ACCIDENTS*
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$12,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8930080
- Stock #: W22-310
- VIN: JM1NB353840404335
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-310
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
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Vehicle Features
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