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2005 Acura EL

160,000 KM

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$6,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2005 Acura EL

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PREMIUM LEATHER-ROOF-SUMMER-WINTER-RIMS/TIRES-CERTIFIED

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 9471729
  • Stock #: ACURA EL
  • VIN: 2HHES36875H100952

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # ACURA EL
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Heated Mirrors
ABS
Child Safety Locks
Emergency Trunk Release
Front Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
CD Player
AM/FM Stereo
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof

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