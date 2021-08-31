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2005 Chevrolet Corvette

1,140,000 KM

Details Description Features

$27,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2005 Chevrolet Corvette

2005 Chevrolet Corvette

LS2-NAVIGATION-ZR1 WHEELS-AUTOMATIC-NO ACCIDENTS

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2005 Chevrolet Corvette

LS2-NAVIGATION-ZR1 WHEELS-AUTOMATIC-NO ACCIDENTS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$27,880

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1,140,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7853064
  • Stock #: W21-307
  • VIN: 1G1YY24UX55109489

Vehicle Details

  • Exterior Colour Yellow
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 1,140,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

LS2-NAVIGATION-ZR1 WHEELS-AUTOMATIC-NO ACCIDENTS
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Fog Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Mirror Memory
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
CD Changer
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Climate Control
Cargo shade
Locking/Limited Slip Differential
Heads-Up Display

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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