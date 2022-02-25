$30,980+ tax & licensing
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416-766-2277
2005 Chevrolet Corvette
COUPE-2 TOPS-6 SPEED MANUAL-HUD-CORSA EXHAUST
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$30,980
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8353551
- Stock #: W22-85
- VIN: 1G1YY24U355122679
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 8-cylinder
- Stock # W22-85
- Mileage 108,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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