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2005 Chevrolet Corvette

108,000 KM

Details Description Features

$30,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2005 Chevrolet Corvette

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COUPE-2 TOPS-6 SPEED MANUAL-HUD-CORSA EXHAUST

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2005 Chevrolet Corvette

COUPE-2 TOPS-6 SPEED MANUAL-HUD-CORSA EXHAUST

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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108,000KM
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  • Listing ID: 8353551
  • Stock #: W22-85
  • VIN: 1G1YY24U355122679

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # W22-85
  • Mileage 108,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Passenger Air Bag On/Off Switch
Front Side Air Bag
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Front Reading Lamps
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Mirror Memory
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
CD Changer
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cargo shade
Multi-Zone A/C
Heads-Up Display

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