Menu
Account
Sign In
Back

2005 Ford Mustang

117,000 KM

Details Description Features

$14,888

+ tax & licensing
Make it Yours
$14,888

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2005 Ford Mustang

2005 Ford Mustang

GT V8 5 SPD MANUAL-LEATHER-19" RIMS-BULLITT PKG.

Watch This Vehicle

2005 Ford Mustang

GT V8 5 SPD MANUAL-LEATHER-19" RIMS-BULLITT PKG.

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$14,888

+ taxes & licensing

117,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7062725
  • Stock #: W21-171
  • VIN: 1ZVFT82H555114554

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W21-171
  • Mileage 117,000 KM

Vehicle Description

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?  **WHOLESALE VALUE BASED PRICING**

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

BUILT FORD TOUGH! THIS IS ONE HOT MUSTANG GT! **BULLITT CLONE** CARFAX VERIFIED!

**GT PREMIUM PACKAGE!** 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION! 4.6L V8 POWER! MINERAL GREY ON BLACK LEATHER INTERIOR!! FULLY LOADED! UPGRADED 19 INCH ALLOY WHEELS, **BULLITT CUSTOM GRILL AND SHIFT KNOB** HOOD SCOOP, TINTED WINDOWS!! SHAKER SOUND, UPGRADED STEERING WHEEL! BBK THROTTLE BODY! EXHAUST!! AFE COLD AIR INTAKE AND SO MUCH MORE! ABSOLUTE FUN TO DRIVE!! THIS WILD STALLION IS READY FOR YOU TO ENJOY!! THIS CAR MUST BE SEEN AND TEST DRIVEN TO APPRECIATE!!

BEST DEAL IN TOWN! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!  WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! CAMARO, CHALLENGER, CORVETTE AVAILABLE.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 -7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2005 Ford Mustang GT...
 117,000 KM
$14,888 + tax & lic
1969 Chevrolet Corve...
 75,000 MI
$59,900 + tax & lic
2021 Chevrolet Corve...
 250 KM
$134,880 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory