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416-766-2277
2005 Hummer H2
PREMIUM-NAVI-ROOF-6 PASS-REAR TIRE CARRIER-HEATED!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$24,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8275698
- Stock #: H2
- VIN: 5GRGN23U05H131026
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # H2
- Mileage 197,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
Vehicle Features
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