$23,900+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2005 Lexus SC 430
CONVERTIBLE-NO ACCIDENTS-NAVI-LEATHER-CERTIFIED!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$23,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9048712
- Stock #: W22-336
- VIN: JTHFN48Y950066405
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # W22-336
- Mileage 15,000 KM
Vehicle Description
ABSOLUTELY GORGEOUS LEXUS SC 430 CONVERTIBLE!!
JUST IN!! NO ACCIDENTS!! CLEAN CARFAX!! CARFAX VERIFIED!! VERY CLEAN INSIDE AND OUT!! BEAUTIFUL AND RARE BLACK ON BLACK LEATHER!! VERY SMOOTH AND POWERFUL 4.3L V8 ENGINE! POWER HARD TOP!! ALLOYS!! NAVIGATION!! HEATED SEATS!! KEYLESS ENTRY!! WOOD GRAIN INTERIOR ACCENTS!! SPOILER AND SO MUCH MORE!! THIS CAR MUS BE SEEN AND TEST DRIVEN TO APPRECIATE!! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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