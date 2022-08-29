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2005 Lexus SC 430

15,000 KM

Details Description Features

$23,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2005 Lexus SC 430

2005 Lexus SC 430

CONVERTIBLE-NO ACCIDENTS-NAVI-LEATHER-CERTIFIED!

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2005 Lexus SC 430

CONVERTIBLE-NO ACCIDENTS-NAVI-LEATHER-CERTIFIED!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9048712
  • Stock #: W22-336
  • VIN: JTHFN48Y950066405

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # W22-336
  • Mileage 15,000 KM

Vehicle Description

ABSOLUTELY GORGEOUS LEXUS SC 430 CONVERTIBLE!!

JUST IN!! NO ACCIDENTS!! CLEAN CARFAX!! CARFAX VERIFIED!! VERY CLEAN INSIDE AND OUT!! BEAUTIFUL AND RARE BLACK ON BLACK LEATHER!! VERY SMOOTH AND POWERFUL 4.3L V8 ENGINE! POWER HARD TOP!! ALLOYS!! NAVIGATION!! HEATED SEATS!! KEYLESS ENTRY!! WOOD GRAIN INTERIOR ACCENTS!! SPOILER AND SO MUCH MORE!! THIS CAR MUS BE SEEN AND TEST DRIVEN TO APPRECIATE!! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
ABS
Front Side Air Bag
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
Cassette
AM/FM Stereo
CD Changer
HID Headlights
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Wheel Locks
Convertible Hardtop
Headlights-Auto-Leveling

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