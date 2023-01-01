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2005 Mazda Miata MX-5

140,000 KM

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$12,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2005 Mazda Miata MX-5

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GX **5 SPEED MANUAL-BRAND NEW TOP-CERTIFIED**

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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140,000KM
Used
  • Listing ID: 10228410
  • Stock #: W22-515
  • VIN: JM1NB353950413241

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-515
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Passenger Air Bag On/Off Switch

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Leather Steering Wheel
Remote Trunk Release
Floor mats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

CD Player

Exterior

Aluminum Wheels
Fog Lamps

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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