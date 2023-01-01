$12,900+ tax & licensing
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416-766-2277
2005 Mazda Miata MX-5
GX **5 SPEED MANUAL-BRAND NEW TOP-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$12,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10228410
- Stock #: W22-515
- VIN: JM1NB353950413241
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-515
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Windows
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