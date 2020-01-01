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2005 Mercedes-Benz C-Class

AWD, 4MATIC, WELL MAINTAINED, CERTIFIED, A1 CONDIT

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2005 Mercedes-Benz C-Class

AWD, 4MATIC, WELL MAINTAINED, CERTIFIED, A1 CONDIT

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

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$4,450

+ taxes & licensing

  • 198,886KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4494819
  • VIN: WDBRF81J55F579890
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

ALL WHEEL DRIVE, 4MATIC, WELL MAINTAINED, RUNS GREAT, NO ISSUES, LEATHER, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, ALL WORKS, NO RUST, LOOKS AND RUNS JUST LIKE BRAND NEW CAR, IN EXCELLENT CONDITION, 6 MONTH WARRANTY INCLUDED IN THE PRICE, NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE,
FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT,
LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,
LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO
PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE
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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS,
ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS
ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rear Head Air Bag
  • Emergency Trunk Release
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • Steering Wheel Audio Controls
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Power Driver Seat
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Woodgrain Interior Trim
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Cell Phone Hookup

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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