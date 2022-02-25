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2006 Ford Mustang

227,000 KM

Details Description Features

$13,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2006 Ford Mustang

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GT V8 5 SPD MANUAL-LEATHER-SHAKER-FLOWMASTER-HURST!!

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2006 Ford Mustang

GT V8 5 SPD MANUAL-LEATHER-SHAKER-FLOWMASTER-HURST!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 8299092
  • Stock #: W22-01
  • VIN: 1ZVFT82H365253616

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # W22-01
  • Mileage 227,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
ABS
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
CD Changer
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

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