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416-766-2277
2006 Ford Mustang
GT V8 5 SPD MANUAL-LEATHER-SHAKER-FLOWMASTER-HURST!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8299092
- Stock #: W22-01
- VIN: 1ZVFT82H365253616
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 8-cylinder
- Stock # W22-01
- Mileage 227,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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