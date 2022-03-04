$17,990+ tax & licensing
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416-766-2277
2006 Ford Mustang
GT CONVERTIBLE-5 SPEED MANUAL-1 OWNER-ALL ORIGINAL
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$17,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8463582
- VIN: 1ZVFT85H165243257
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 8-cylinder
- Mileage 130,000 KM
Vehicle Description
*****YOUR SPORTS CAR HEADQUARTERS*****
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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