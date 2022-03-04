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2006 Ford Mustang

130,000 KM

Details Description Features

$17,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2006 Ford Mustang

2006 Ford Mustang

GT CONVERTIBLE-5 SPEED MANUAL-1 OWNER-ALL ORIGINAL

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2006 Ford Mustang

GT CONVERTIBLE-5 SPEED MANUAL-1 OWNER-ALL ORIGINAL

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 8463582
  • VIN: 1ZVFT85H165243257

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 130,000 KM

Vehicle Description

*****YOUR SPORTS CAR HEADQUARTERS*****

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THIS WILD PONY IS VERY WELL MAINTAINED! FULL SERVICE RECORDS! MAINTAINED AT FORD! **1 OWNER** ALL ORIGINAL** CARFAX VERIFIED!! 5 SPEED MANUAL! 4.6L V8!! JET BLACK ON BLACK LEATHER INTERIOR!! BLACK POWER CONVERTIBLE TOP!! FULLY LOADED!! SPOILER!! FOGS!! SHAKER SOUND!! ICE COLD AIR!! AND SO MUCH MORE!! PRICED TO SELL!! SHOP AND COMPARE! THIS WILD PONY IS READY TO ENJOY!

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
ABS
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
CD Changer
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Convertible Soft Top

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