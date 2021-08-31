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2006 Honda S2000

120,000 KM

Details Description Features

$35,900

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+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2006 Honda S2000

2006 Honda S2000

CONVERTIBLE-NO ACCIDENTS-ALL ORIGINAL-ALL STOCK!!

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2006 Honda S2000

CONVERTIBLE-NO ACCIDENTS-ALL ORIGINAL-ALL STOCK!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$35,900

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120,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7842369
  • Stock #: W21-359
  • VIN: JHMAP21406S000508

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 120,000 KM

Vehicle Description

SANTA'S SLEIGH IS HERE!!! ****HAPPY DIWALI AND MERRY CHRISTMAS****

YOU WILL NOT FIND ANOTHER 2006 S2000 AS MINT AS THIS FOR THIS PRICE!!!

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

CONVERTIBLE-NO ACCIDENTS-ALL ORIGINAL-ALL STOCK!!
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Stability Control
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Remote Trunk Release
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
Leather Seats
HID Headlights
Aluminum Wheels
Locking/Limited Slip Differential
Convertible Soft Top

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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