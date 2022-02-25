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416-766-2277
2006 Hummer H2
ADVENTURE PACKAGE-ROOF-20 INCH RIMS! 4 TO CHOOSE!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$22,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8275701
- Stock #: M21-171
- VIN: 5GRGN23U96H108779
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # M21-171
- Mileage 183,000 KM
Vehicle Description
MAKE WAY FOR THE KING OF THE ROAD!! JUST IN!! 2006 HUMMER H2!! HARD TRUCK TO FIND!! 6.0L V8!! ALL WHEEL DRIVE!! JET BLACK ON BLACK LEATHER!! FULLY LOADED! POWER SUNROOF!! RUNNING BOARDS!! TOW PACKAGE!! TV DVD!! ROOF RACKS!! SIDE STEP BARS!! CHROME PACKAGE!! 20 INCH UPGRADED WHEELS!! NEW BRAKES, CATALYTIC CONVERTORS, CALIPERS AND MORE!! MUST SEE AND DRIVE!! PRICED TO SELL!! **SAFETY PACKAGE INCLUDED IN THE PRICE**!! **************************************************
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
Vehicle Features
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