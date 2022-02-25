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2006 Hummer H2

183,000 KM

Details Description Features

$22,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2006 Hummer H2

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ADVENTURE PACKAGE-ROOF-20 INCH RIMS! 4 TO CHOOSE!!

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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183,000KM
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  • Listing ID: 8275701
  • Stock #: M21-171
  • VIN: 5GRGN23U96H108779

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # M21-171
  • Mileage 183,000 KM

Vehicle Description

MAKE WAY FOR THE KING OF THE ROAD!! JUST IN!! 2006 HUMMER H2!! HARD TRUCK TO FIND!! 6.0L V8!! ALL WHEEL DRIVE!! JET BLACK ON BLACK LEATHER!! FULLY LOADED! POWER SUNROOF!! RUNNING BOARDS!! TOW PACKAGE!! TV DVD!! ROOF RACKS!! SIDE STEP BARS!! CHROME PACKAGE!! 20 INCH UPGRADED WHEELS!! NEW BRAKES, CATALYTIC CONVERTORS, CALIPERS AND MORE!! MUST SEE AND DRIVE!! PRICED TO SELL!! **SAFETY PACKAGE INCLUDED IN THE PRICE**!! **************************************************

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
ABS
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Tow Hitch
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
AM/FM Stereo
Satellite Radio
Rear Seat Audio Controls
Luggage Rack
Privacy Glass
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Telematics
Power Folding Mirrors
Navigation from Telematics
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Requires Subscription

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