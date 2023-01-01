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2006 Toyota Camry Solara

174,000 KM

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$10,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2006 Toyota Camry Solara

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SE **P/CONVERTIBLE-SENIOR OWNED-CERTIFIED**!!!

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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174,000KM
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  • Listing ID: 9463162
  • VIN: 4T1FA38PX6U073352

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 174,000 KM

Vehicle Description

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Heated Mirrors
ABS
Tire Pressure Monitor
Front Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Floor mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Premium Sound System
CD Player
Cassette
AM/FM Stereo
CD Changer
Steering Wheel Audio Controls
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Convertible Soft Top
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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