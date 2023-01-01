$10,999+ tax & licensing
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416-766-2277
2006 Toyota Camry Solara
SE **P/CONVERTIBLE-SENIOR OWNED-CERTIFIED**!!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$10,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9463162
- VIN: 4T1FA38PX6U073352
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Mileage 174,000 KM
Vehicle Description
**THE PERFECT VALENTINES GIFT** SPRING IS ONLY MONTHS AWAY!! TIME TO ENJOY LIFE AND HAVE FUN!! DROP TOP FUN IN THE SUN!!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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