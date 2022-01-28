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2007 Acura CSX

146,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2007 Acura CSX

2007 Acura CSX

PREMIUM-AUTOMATIC-LEATHER-ROOF-1 OWNER!

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2007 Acura CSX

PREMIUM-AUTOMATIC-LEATHER-ROOF-1 OWNER!

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

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Sale

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146,000KM
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  • Listing ID: 8173813
  • Stock #: W22-15
  • VIN: 2HHFD56757H200519

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 146,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

PREMIUM-AUTOMATIC-LEATHER-ROOF-1 OWNER!
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
Leather Seats
CD Player
Integrated Turn Signal Mirrors
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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