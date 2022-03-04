$14,999+ tax & licensing
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416-766-2277
2007 Ford Mustang
GT 4.6L V8-5 SPEED MANUAL-RED LEATHER-ALL STOCK!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8563475
- VIN: 1ZVFT82H075233664
Vehicle Details
- Fuel Type Gasoline
- Engine 8-cylinder
- Mileage 0 KM
Vehicle Description
*****YOUR SPORTS CAR HEADQUARTERS*****
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4.6L V8!! 5 SPEED MANUAL!! **THIS MUSTANG HAS THE BEST COLOUR COMBO!!** JET BLACK ON SLEEK AND SPORTY RED LEATHER!! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES!! POWER SEATS!! POWER WINDOWS!! POWER LOCKS!! SPOILER!! HOOD SCOOP!! ICE COLD AIR!! AND SO MUCH MORE!! THIS SPORTS CAR IS COMPLETELY STOCK!! VERY WELL MAINTAINED AND VERY CLEAN!! SHOP AND COMPARE!! READY TO BE ENJOYED!!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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