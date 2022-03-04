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2007 Ford Mustang

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2007 Ford Mustang

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GT 4.6L V8-5 SPEED MANUAL-RED LEATHER-ALL STOCK!!

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2007 Ford Mustang

GT 4.6L V8-5 SPEED MANUAL-RED LEATHER-ALL STOCK!!

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 8563475
  • VIN: 1ZVFT82H075233664

Vehicle Details

  • Fuel Type Gasoline
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

*****YOUR SPORTS CAR HEADQUARTERS*****

TAKE A LOOK AT THIS BEAUTIFUL MUSTANG GT!! THIS WILD PONY IS AFFORDABLE!! **ONLY $14999!!**

4.6L V8!! 5 SPEED MANUAL!! **THIS MUSTANG HAS THE BEST COLOUR COMBO!!** JET BLACK ON SLEEK AND SPORTY RED LEATHER!! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES!! POWER SEATS!! POWER WINDOWS!! POWER LOCKS!! SPOILER!! HOOD SCOOP!! ICE COLD AIR!! AND SO MUCH MORE!! THIS SPORTS CAR IS COMPLETELY STOCK!! VERY WELL MAINTAINED AND VERY CLEAN!! SHOP AND COMPARE!! READY TO BE ENJOYED!!

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Requires Subscription

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