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2007 Lexus LS 460

120,609 KM

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LUXURY RWD

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155 Champagne Dr, Unit #7, Toronto, ON M3J 2C6

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120,609KM
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  • Listing ID: 8327859
  • Stock #: AUTO801
  • VIN: JTHBL46F275046749

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Blue
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Stock # AUTO801
  • Mileage 120,609 KM

Vehicle Description

MORE PICTURES COMING SOON... 2007 LEXUS LS460 LUXURY, 4.6L V8 ENGINE & 8 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION WITH MANUAL MODE, RWD, 380 HORSE POWER, TWO PREVIOUS OWNERS, LOW MILEAGE (74,943 MILES OR 120,609 KM), ORIGINALLY FROM GEORGIA, USA & IMPORTED TO CANADA IN 2007, NAVIGATION, FRONT & REAR SENSORS, POWER SUNROOF, BLUETOOTH, KEYLESS & PASSIVE ENTRY, PUSH BUTTON START, LEATHER SEATS, DRIVER & PASSENGER POWER HEATED & COOLED SEATS, DRIVER MEMORY SEAT, REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING, DUAL CLIMATE CONTROL, POWER TILT, POWER LIGT-GATE, POWER HEAD-RESTS, POWER SEAT-BELT HEIGHT ADJUSTER, POWER WINDOWS, LOCKS & HEATED FOLDING SIDE MIRRORS, POWER REAR WINDOW SUNSHADE, MARK LEVINON SOUND SYSTEM, CD PLAYER, AUX OUTLET, FOG LIGHTS, STABILITY CONTROL, TRACTION CONTROL, ABS, 18" ALLOYS & MUCH MORE... AS PER CARFAX REPORT: ACCIDENTS REPORTED IN 2011 & IN 2021, NO DETAILS PROVIDED & NO INSURANCE CLAIMS REPORTED.


ALL OUR VEHICLES ARE PRE-INSPECTED PRIOR TO PURCHASE & THEY ARE CERTIFIABLE & IN A HEALTHY CONDITION. MAJORITY OF OUR VEHICLES ARE PURCHASED FROM A COMBINATION OF TRADE-INS, STRAIGHT BUYS OR PURCHASED DIRECTLY FROM OTHER DEALERS. WE GIVE OUR CLIENTS THE OPTION OF PURCHASING A VEHICLE AS IT IS & HAVING IT CERTIFIED AT A SERVICE SHOP OF THEIR CHOICE. IF A CLIENT WOULD LIKE AUTO GALLERY TO LOOK AFTER THE SAFETY CERTIFICATION WE WILL GLADLY HAVE THE VEHICLE CERTIFIED BY A PROFESSIONAL, LICENSED & REGISTRED SERVICE SHOP AT WHICH POINT AUTO GALLERY WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY SAFETY RELATED ITEMS FOR 36 DAYS OR 1,500 KILOMETERS FROM THE DATE OF CERTIFICATION, THEREFORE & AS PER OMVIC REGULATIONS WE ARE REQUIRED TO DECLARE THE FOLLOWING DISCLOSURE: THIS VEHICLE IS SOLD UNFIT. IT IS NOT CERTIFIED & NOT DRIVEABLE. SAFETY CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR A FLAT FEE OF $599.00. TAX & LICENSING ARE EXTRA.


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