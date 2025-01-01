2007 Lincoln MKX

Menu
<p style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif;>AWD! LEATHER SEAT! HEATED SEAT! POWER SEAT! POWER WINDOWS! POWER LOCKS!</p><p style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif;>CRUISE CONTROL! ICE COLD A/C! POWER LIFT GATE! LOCAL ONTARIO CAR WITH CLEAN </p><p style=border: 0px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin: 0px; font-family: Inter, sans-serif;>CARFAX! ACCIDENT FREE! DRIVE NICE AND SMOOTH! APPOINTMENT REQUIRED DUE TO TWO OFFSITE PARKING STORAGES.

WHYBUYNEW MOTORS LTD

ADDRESS: 90 WINTER AVE, SCARBOROUGH, ON, M1K 4M3

416-356-8118     647-348-5885

EMAIL: WHYBUYNEW2010@HOTMAIL.COM

TO VIEW OUR COMPLETE INVENTORY, PLEASE CLICK ON THE LINK BELOW---

WHYBUYNEWMOTORS.CA/VEHICLES/

2007 Lincoln MKX

244,500 KM

$3,499

+ taxes & licensing
2007 Lincoln MKX

AWD 4DR

12957014

2007 Lincoln MKX

AWD 4DR

Location

Why Buy New Motors

90 Winter Avenue, Toronto, ON M1K 4M3

416-356-8118

Sold As Is

This vehicle is being sold "as is", unfit, not e-tested and is not represented as being in a road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser's expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.
Sale

$3,499

+ taxes & licensing

Used
244,500KM
As Is Condition
VIN 2LMDU88C77BJ10751

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 244,500 KM

Vehicle Description

AWD! LEATHER SEAT! HEATED SEAT! POWER SEAT! POWER WINDOWS! POWER LOCKS!

CRUISE CONTROL! ICE COLD A/C! POWER LIFT GATE! LOCAL ONTARIO CAR WITH CLEAN 

CARFAX! ACCIDENT FREE! DRIVE NICE AND SMOOTH! AS IS SALE!

APPOINTMENT REQUIRED DUE TO TWO OFFSITE PARKING STORAGES.

WHYBUYNEW MOTORS LTD

ADDRESS: 90 WINTER AVE, SCARBOROUGH, ON, M1K 4M3

416-356-8118     647-348-5885

EMAIL: WHYBUYNEW2010@HOTMAIL.COM

TO VIEW OUR COMPLETE INVENTORY, PLEASE CLICK ON THE LINK BELOW---

WHYBUYNEWMOTORS.CA/VEHICLES/

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Additional Features

Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Why Buy New Motors

Why Buy New Motors

90 Winter Avenue, Toronto, ON M1K 4M3
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

416-356-8118

Quick Links
$3,499

+ taxes & licensing>

Why Buy New Motors

416-356-8118

2007 Lincoln MKX