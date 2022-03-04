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2008 Dodge Sprinter

159,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2008 Dodge Sprinter

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3500 170 RAISED ROOF-SHELVES-POWER INVERTOR-CAMERA!!

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2008 Dodge Sprinter

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 8559197
  • Stock #: M22-15
  • VIN: WD0BF145385225926

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # M22-15
  • Mileage 159,000 KM

Vehicle Description

***READY FOR WORK OR CONVERT INTO YOUR DREAM CAMPER!!!***

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CERTIFICATION INCLUDED!! 1 OWNER GOVERNMENT VAN!! ONLY 159,000KM ALL ORIGINAL!! VERY RARE VAN TO FIND!! 3.0L 6 CYLINDER MERCEDES BENZ ENGINE!! 170 INCH RAISED ROOF DUAL REAR WHEELS VAN!! WINDOWS ON BOTH SIDES! FULLY LOADED!! **BACK UP CAMERA** DIVIDER!! CUSTOM SHELVES!! **POWER INVERTOR** CUSTOM LIGHTING!! AMDOR ROLL UP SIDE DOOR!! THIS VAN MUST BE SEEN AND TEST DRIVEN!! THOUSAND SPENT ON UPGRADES!! READY TO WORK HARD FOR YOU!! ATTENTION CONTRACTORS!! IT'S TIME TO GET BACK TO WORK AFTER THIS PANDEMIC!! DETAILED AND SANITIZED!! READY TO WORK HARD!! MUST SEE AND DRIVE TO APPRECIATE!! BEST BANG FOR YOUR HARD EARNED BUCK!! SHOP AND COMPARE!! YOU'RE 100% APPROVED!! FINANCING AVAILABLE FROM **4.99%** O.A.C!! **SAFETY PACKAGE INCLUDED IN THE PRICE**!! WE GUARANTEE ALL VEHICLES!! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES!! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!! ************************************************** COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING OUR CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS!! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!! FOR COMMERCIAL PICK UP TRUCKS, CARGO VANS AND HEAVY DUTY TRUCKS VISIT 16 MILFORD AVENUE TORONTO, ON M6M 2V8 1 (877) 709-8460 ************************** FOR QUALITY SEDANS, CARS, SPORTS CARS, LUXURY SPORT UTILITY VEHICLES, MINIVANS AND MORE VISIT OUR BRAND NEW DEALERSHIP AT **COLISEUM AUTO SALES ON WESTON** SAVANA, EXPRESS, TRANSIT, E-350 AVAILABLE.

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control
ABS
Power Windows
Keyless Entry
Power Outlet
Power Steering
Bucket Seats
Power Door Locks
Climate Control
Adjustable Steering Wheel
Steel Wheels

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