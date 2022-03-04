$38,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2008 Dodge Sprinter
3500 170 RAISED ROOF-SHELVES-POWER INVERTOR-CAMERA!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$38,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8559197
- Stock #: M22-15
- VIN: WD0BF145385225926
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Diesel
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # M22-15
- Mileage 159,000 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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