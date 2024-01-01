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2008 Honda Civic

56,000 KM

Details Description

$10,999

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2008 Honda Civic

Sdn DX **AUTOMATIC-ONLY 56,000KM-1 OWNER-NO ACCIDENTS**

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2008 Honda Civic

Sdn DX **AUTOMATIC-ONLY 56,000KM-1 OWNER-NO ACCIDENTS**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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56,000KM
Used
VIN 2HGFA16218H100428

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # M24-12
  • Mileage 56,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED!! 1 SENIOR OWNER!! ONLY 56,000KM ALL ORIGINAL! NO ACCIDENTS!! 1.8L 4 CYLINDER GAS SAVER!! HONDA RELIABILTY!! WHAT MORE CAN YOU ASK FOR?

AFFORDABLE AND FUEL EFFICENT! **DX** MODEL!! FULL POWER OPTIONS! POWER WINDOWS AND LOCKS! ICE COLD AIR!! CD PLAYER! LIKE NEW INSIDE OUT! GARAGE KEPT! NEVER WINTER DRIVEN!! PERFECT FIRST CAR OR STUDENT CAR!! MAKE THIS CIVIC YOUR WISEST CAR PURCHASE EVER! YES, ONLY 56,000KM!!! NICE, CLEAN & READY TO GO!

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301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
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