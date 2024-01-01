$10,999+ tax & licensing
2008 Honda Civic
Sdn DX **AUTOMATIC-ONLY 56,000KM-1 OWNER-NO ACCIDENTS**
2008 Honda Civic
Sdn DX **AUTOMATIC-ONLY 56,000KM-1 OWNER-NO ACCIDENTS**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$10,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # M24-12
- Mileage 56,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED!! 1 SENIOR OWNER!! ONLY 56,000KM ALL ORIGINAL! NO ACCIDENTS!! 1.8L 4 CYLINDER GAS SAVER!! HONDA RELIABILTY!! WHAT MORE CAN YOU ASK FOR?
AFFORDABLE AND FUEL EFFICENT! **DX** MODEL!! FULL POWER OPTIONS! POWER WINDOWS AND LOCKS! ICE COLD AIR!! CD PLAYER! LIKE NEW INSIDE OUT! GARAGE KEPT! NEVER WINTER DRIVEN!! PERFECT FIRST CAR OR STUDENT CAR!! MAKE THIS CIVIC YOUR WISEST CAR PURCHASE EVER! YES, ONLY 56,000KM!!! NICE, CLEAN & READY TO GO!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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Call Dealer
416-766-XXXX(click to show)
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