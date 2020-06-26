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2008 Jeep Grand Cherokee

2008 Jeep Grand Cherokee

DIESEL, LEATHER, 4X4, NEW TIRES, CERTIFIED

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2008 Jeep Grand Cherokee

DIESEL, LEATHER, 4X4, NEW TIRES, CERTIFIED

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383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

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  • 194,341KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5262860
  • VIN: 1J8HR48M78C248224
Exterior Colour
Silver
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Diesel
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

DIESEL, LEATHER, 4X4, BRAND NEW TIRES, CERTIFIED, NO ACCIDENTS, LEATHER INTERIOUR, SUNROOF, HEATED SEATS, COLD AIR CONDITION, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, TOWING HITCH, DIESEL, GAS SAVER, VERY RELIABLE ENGINE (BUILD AND DESIGNED BY MERCEDES BENZ), IN IMMACULATE CONDITION, CERTIFIED ABD READY TO GO.

NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Rear Reading Lamps
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
Warranty
  • Warranty Available
Exterior
  • Luggage Rack
  • Trailer Hitch
  • Tire Pressure Monitor
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Turbocharged
  • Conventional Spare Tire

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