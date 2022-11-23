$13,990+ tax & licensing
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416-766-2277
2008 Mazda Miata MX-5
GX **5 SPEED MANUAL-NO ACCIDENTS-ONLY 87,000KM**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9339001
- Stock #: W22-486
- VIN: JM1NC15F480140578
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-486
- Mileage 87,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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