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2008 Mazda Miata MX-5

87,000 KM

Details Description Features

$13,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2008 Mazda Miata MX-5

2008 Mazda Miata MX-5

GX **5 SPEED MANUAL-NO ACCIDENTS-ONLY 87,000KM**

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2008 Mazda Miata MX-5

GX **5 SPEED MANUAL-NO ACCIDENTS-ONLY 87,000KM**

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9339001
  • Stock #: W22-486
  • VIN: JM1NC15F480140578

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-486
  • Mileage 87,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
ABS
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Remote Trunk Release
Floor mats
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
Steering Wheel Audio Controls
Rear Defrost
Cloth Seats
Fog Lamps
Adjustable Steering Wheel
Convertible Soft Top

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