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2008 Mercedes-Benz CLS-Class

NO ACCIDENTS, LOW KMS, CERTIFIED, LEATHER, NAVI,A1

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2008 Mercedes-Benz CLS-Class

NO ACCIDENTS, LOW KMS, CERTIFIED, LEATHER, NAVI,A1

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

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$12,485

+ taxes & licensing

  • 121,557KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4629522
  • VIN: WDDDJ72X68A126229
Exterior Colour
Gold
Interior Colour
Tan Leather
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

Certified

This vehicle is Safety Certified.

CERTIFIED, NO ACCIDENTS, NAVIGATION, SUNROOF, LEATHER INTERIOR, HEATED SEATS, POWER SEATS, 5.5L ENGINE WITH 400 HP, CARBON SPOILER, CUSTOM EXHAUST, LOW LOW KMS, WELL MAINTAINED, IN EXCELLENT CONDITION, FUN TO DRIVE, CLS CLASS, AMAZING RIDE, SMOOTH, NO ISSUES, TINTED WINDOWS, RUNS GREAT, NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE 

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rear Parking Aid
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Trunk
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Proximity Key
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Seat Memory
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • GPS Navigation
  • AM/FM CD Player
Suspension
  • Air Suspension
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Additional Features
  • Navigation System
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Telematics
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Active suspension
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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