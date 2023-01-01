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2008 Toyota Prius

170,000 KM

Details Description Features

$10,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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Location

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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170,000KM
Used
  • Listing ID: 10215186
  • Stock #: W23-215
  • VIN: JTDKB20U383307206

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Grey
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-215
  • Mileage 170,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Front Reading Lamps
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes

Media / Nav / Comm

CD Player

Exterior

Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Additional Features

Wheel Locks

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