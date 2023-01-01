$10,900+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2008 Toyota Prius
**CERTIFIED-FULL SERVICE HISTORY-ONLY $10,900**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$10,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10215186
- Stock #: W23-215
- VIN: JTDKB20U383307206
Vehicle Details
- Exterior Colour Dark Grey
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-215
- Mileage 170,000 KM
Vehicle Description
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**ONLY $10,900**
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Additional Features
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