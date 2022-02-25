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2008 Toyota Tundra

180,000 KM

Details Description Features

$14,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2008 Toyota Tundra

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V8 4.7L 2 DOOR REGULAR CAB LONG BOXXX-CERTIFIED!

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2008 Toyota Tundra

V8 4.7L 2 DOOR REGULAR CAB LONG BOXXX-CERTIFIED!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8324973
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  • Listing ID: 8324973
  • Stock #: M22-58
  • VIN: 5TFLT52138X027316

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Blue
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Cruise Control
Floor mats
Engine Immobilizer
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Split Bench Seat
Cloth Seats
Automatic Headlights
Tow Hitch
Power Outlet
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Power Mirror(s)
Conventional Spare Tire

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