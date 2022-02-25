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416-766-2277
2008 Toyota Tundra
V8 4.7L 2 DOOR REGULAR CAB LONG BOXXX-CERTIFIED!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8324973
- Stock #: M22-58
- VIN: 5TFLT52138X027316
Vehicle Details
- Exterior Colour Dark Blue
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Mileage 180,000 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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