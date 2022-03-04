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416-766-2277
2009 Chevrolet Uplander
ONLY 74,000KM-1 OWNER-NO ACCIDENTS-CERTIFIED!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$9,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8550821
- Stock #: W22-150
- VIN: 1GNDU33159D115525
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W22-150
- Mileage 74,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED!! ****ONLY 74,000KM ALL ORIGINAL**** 1 OWNER!! NO ACCIDENTS!! NEW CAR DEALERTRADE-IN!! 3.9L V6!! FULL POWER OPTIONS!! DUAL SLIDING DOORS!! 7 PASSENGER SEATING!! KEYLESS ENTRY! TOW PACKAGE! TINTED WINDOWS!! ROOF RACKS AND MORE!! READY FOR YOUR FAMILY OR WORK CREW!! AFFORDABLE, RELIABLE LOW KM MINIVAN!! VERY HARD TO FIND!! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! GRAND CARAVAN, ASTRO, SAFARI, MONTANA, TRANSIT AVAILABLE.
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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