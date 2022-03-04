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2009 Chevrolet Uplander

74,000 KM

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$9,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2009 Chevrolet Uplander

2009 Chevrolet Uplander

ONLY 74,000KM-1 OWNER-NO ACCIDENTS-CERTIFIED!!

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2009 Chevrolet Uplander

ONLY 74,000KM-1 OWNER-NO ACCIDENTS-CERTIFIED!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8550821
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74,000KM
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  • Listing ID: 8550821
  • Stock #: W22-150
  • VIN: 1GNDU33159D115525

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-150
  • Mileage 74,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED!! ****ONLY 74,000KM ALL ORIGINAL**** 1 OWNER!! NO ACCIDENTS!! NEW CAR DEALERTRADE-IN!! 3.9L V6!! FULL POWER OPTIONS!! DUAL SLIDING DOORS!! 7 PASSENGER SEATING!! KEYLESS ENTRY! TOW PACKAGE! TINTED WINDOWS!! ROOF RACKS AND MORE!! READY FOR YOUR FAMILY OR WORK CREW!! AFFORDABLE, RELIABLE LOW KM MINIVAN!! VERY HARD TO FIND!! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! GRAND CARAVAN, ASTRO, SAFARI, MONTANA, TRANSIT AVAILABLE.

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Floor mats
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Telematics
Requires Subscription

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416-766-XXXX

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