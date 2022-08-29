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2009 Dodge Grand Caravan

70,000 KM

Details Description Features

$11,777

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2009 Dodge Grand Caravan

2009 Dodge Grand Caravan

SE **ONLY 70,000KM-SUMMER AND WINTER TIRES-1 OWNER**

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2009 Dodge Grand Caravan

SE **ONLY 70,000KM-SUMMER AND WINTER TIRES-1 OWNER**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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70,000KM
Used
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  • Listing ID: 9152473
  • Stock #: 09 CARAVAN 70KM
  • VIN: 2D8HN44EX9R622403

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 09 CARAVAN 70KM
  • Mileage 70,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Front Reading Lamps
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Rear Defrost
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
A/C
Adjustable Steering Wheel
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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