$11,777+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2009 Dodge Grand Caravan
SE **ONLY 70,000KM-SUMMER AND WINTER TIRES-1 OWNER**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$11,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9152473
- Stock #: 09 CARAVAN 70KM
- VIN: 2D8HN44EX9R622403
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # 09 CARAVAN 70KM
- Mileage 70,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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