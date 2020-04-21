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2009 Honda Civic

HYBRID, LOW KMS, CERTIFIED, 6 MONTH WARRANTY

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2009 Honda Civic

HYBRID, LOW KMS, CERTIFIED, 6 MONTH WARRANTY

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

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$6,485

+ taxes & licensing

  • 130,445KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4884270
  • VIN: JHMFA36239S801250
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Gray
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

AUTOMATIC, HYBRID, NO ACCIDENTS, CERTIFIED, 6 MONTH LUBRICO DRIVERS SHIELD WARRANTY INCLUDED, LOW KMS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER MIRRORS, 4 CYLINDER HYBRID HONDA CIVIC, VERY RELIABLE AND VERY GOOD ON GAS, RUNS GREAT, NEWER TIRES, IN EXCELLENT CONDITION, 

NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE (NO TEST DRIVE COVID 19, CALL FOR INFORMATION)

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

 

 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Split Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Lumbar Support
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Included
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Integrated Turn Signal Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

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