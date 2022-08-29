$12,990+ tax & licensing
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416-766-2277
2009 Honda CR-V
LX 4WD **BRAND NEW BRAKES-WINTER TIRES-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$12,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9286078
- Stock #: W22-448
- VIN: 5J6RE483X9L812247
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-448
- Mileage 120,000 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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