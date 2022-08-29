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2009 Honda CR-V

120,000 KM

Details Description Features

$12,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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LX 4WD **BRAND NEW BRAKES-WINTER TIRES-CERTIFIED**

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LX 4WD **BRAND NEW BRAKES-WINTER TIRES-CERTIFIED**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 9286078
  • Stock #: W22-448
  • VIN: 5J6RE483X9L812247

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-448
  • Mileage 120,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
A/C
Adjustable Steering Wheel
Steel Wheels

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