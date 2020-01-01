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2009 Hyundai Santa Fe

GL, AWD, NEWER TIRES, CERTIFIED, EXCEL CONDITION

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2009 Hyundai Santa Fe

GL, AWD, NEWER TIRES, CERTIFIED, EXCEL CONDITION

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

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$5,885

+ taxes & licensing

  • 163,112KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4488447
  • VIN: 5NMSG73E09H285977
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Gray
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

ALL WHEEL DRIVE, 4X4, CERTIFIED, NEW TIRES, HEATED SEATS, ALUMINUM RIMS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AWD, NO ISSUES, RUNS GREAT, LOTS OF CARGO SPACE, IN EXCELLENT CONDITION, WELL MAINTAINED, NO ACCIDENTS, BEST PRICE IN AUTOTRADER, NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE,
FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT,
LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,
LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO
PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE
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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS,
ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS
ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Split Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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