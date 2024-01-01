$23,900+ tax & licensing
2010 Chevrolet Silverado 2500
HD 4WD REGULAR CAB-FISHER SNOW PLOW-1 OWNER-CERTIFIED
2010 Chevrolet Silverado 2500
HD 4WD REGULAR CAB-FISHER SNOW PLOW-1 OWNER-CERTIFIED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$23,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Mileage 125,000 KM
Vehicle Description
ATTENTION SNOW PLOW GUYS AND GALS!! GET READY FOR THE UPCOMING SNOW SEASON!! CERTIFICATION INCLUDED!!
1 OWNER TRUCK FROM THE CITY OF OTTAWA!! NO ACCIDENTS! LT! 4X4!! 6.0L V8! 2 DOOR REGULAR CAB!! ***FISHER SNOW PLOW*** REAR WEATHERGARD STORAGE BOXES!! BACK RACK! FULL BEACON LIGHTS!! TOW PACKAGE!! RUNNING BOARDS!! VERY WELL MAINTAINED! CARFAX VERIFIED!! READY TO WORK HARD FOR YOU!! **SAFETY PACKAGE INCLUDED IN THE PRICE**!! WE GUARANTEE ALL VEHICLES!! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES!! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Exterior
Media / Nav / Comm
Convenience
Seating
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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+ taxes & licensing
416-766-2277