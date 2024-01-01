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2010 Chevrolet Silverado 2500

125,000 KM

Details Description Features

$23,900

+ tax & licensing
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2010 Chevrolet Silverado 2500

HD 4WD REGULAR CAB-FISHER SNOW PLOW-1 OWNER-CERTIFIED

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2010 Chevrolet Silverado 2500

HD 4WD REGULAR CAB-FISHER SNOW PLOW-1 OWNER-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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$23,900

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Used
125,000KM
VIN 1GC3KXBG5AF137492

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 125,000 KM

Vehicle Description

ATTENTION SNOW PLOW GUYS AND GALS!! GET READY FOR THE UPCOMING SNOW SEASON!! CERTIFICATION INCLUDED!!

1 OWNER TRUCK FROM THE CITY OF OTTAWA!! NO ACCIDENTS! LT! 4X4!! 6.0L V8! 2 DOOR REGULAR CAB!! ***FISHER SNOW PLOW*** REAR WEATHERGARD STORAGE BOXES!! BACK RACK! FULL BEACON LIGHTS!! TOW PACKAGE!! RUNNING BOARDS!! VERY WELL MAINTAINED! CARFAX VERIFIED!! READY TO WORK HARD FOR YOU!! **SAFETY PACKAGE INCLUDED IN THE PRICE**!! WE GUARANTEE ALL VEHICLES!! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES!! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Heated Mirrors
ABS
Tire Pressure Monitor

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Power Door Locks
AM/FM Stereo
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Floor mats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass

Media / Nav / Comm

CD Player

Convenience

Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Seating

Split Bench Seat
Cloth Seats
Driver Adjustable Lumbar

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

MP3 Capability
Requires Subscription

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