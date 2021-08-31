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2010 Dodge Challenger

123,000 KM

Details Description Features

$13,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2010 Dodge Challenger

2010 Dodge Challenger

SXT **LEATHER-ROOF-18 INCH WHEELS-HEATED SEATS**

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2010 Dodge Challenger

SXT **LEATHER-ROOF-18 INCH WHEELS-HEATED SEATS**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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123,000KM
Used
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  • Listing ID: 7776177
  • Stock #: W21-337
  • VIN: 2B3CJ4DV7AH144845

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W21-337
  • Mileage 123,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

SXT **LEATHER-ROOF-18 INCH WHEELS-HEATED SEATS**
Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
High Output
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

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