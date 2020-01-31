Menu
Account
Sign In

2010 Ford Flex

LIMITED, NAVI, BACKUP CAM, SUNROOF, LEATHER

Watch This Vehicle

2010 Ford Flex

LIMITED, NAVI, BACKUP CAM, SUNROOF, LEATHER

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

Contact Seller

$5,885

+ taxes & licensing

  • 226,887KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4629528
  • VIN: 2FMHK6DC8ABB36120
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
7

Certified

This vehicle is Safety Certified.

LIMITED, ALL WHEEL DRIVE, 7 PASSENGERS, LEATHER, DUAL SUNROOF, NAVIGATION, BACKUP CAMERA, RUNS GREAT, NO ISSUES, NO RUST, POWER WINDOWS, HEATED SEATS, TINTED WINDOWS, LOTS OF CARGO SPACE, TOP OF THE LINE, VERY RELIABLE 3.0L ENGINE, 6 MONTH LIMITED POWERTRAIN WARRANTY INCLUDED FROM LUBRICO WARRANTY, CERTIFIED

NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE 

TO GET MORE INFO/PICTURES, MAPS, DIRECTIONS, 

FOR MORE DEALS LIKE THIS ONE, GO TO WWW.GREATCAR.CA, 

TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rear Parking Aid
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Liftgate
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Rear Reading Lamps
  • Mirror Memory
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • 3rd Row Seat
  • Lumbar Support
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Balance of Factory Warranty
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Adjustable Pedals
  • Telematics
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Great Car Inc.

2010 Chevrolet Cobal...
 132,446 KM
$3,885 + tax & lic
2013 Chrysler 300 30...
 128,442 KM
$12,885 + tax & lic
2011 BMW 3 Series 32...
 129,224 KM
$9,885 + tax & lic
Great Car Inc.

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

416-832-XXXX

(click to show)

416-832-7087

Send A Message