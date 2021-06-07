2010 Ford Mustang

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416-766-2277
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
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This vehicle is Safety Certified.
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GET READY TO ENJOY THE END OF LOCKDOWN IN THIS WILD BLACK PONY!!!
CERTIFICATION INCLUDED!!
5 SPEED MANUAL!! 4.6L V8!!! JET BLACK ON BLACK LEATHER!! **FULLY LOADED!!** HEATED SEATS!! GLASS TOP!! SHAKER SOUND! SPOILER!! 18 INCH UPGRADED ALLOYS! KEYLESS ENTRY!! TINTED WINDOWS!! **FLOWMASTER EXHAUST** MUST SEE AND DRIVE TO APPRECIATE!! CARFAX VERIFIED!!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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