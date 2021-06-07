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2010 Ford Mustang

165,000 KM

Details Description Features

$15,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2010 Ford Mustang

2010 Ford Mustang

GT V8 **5 SPEED MANUAL-LEATHER-GLASS ROOF-EXHAUST*

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2010 Ford Mustang

GT V8 **5 SPEED MANUAL-LEATHER-GLASS ROOF-EXHAUST*

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$15,990

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165,000KM
Used
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  • Listing ID: 7255937
  • Stock #: m21-160
  • VIN: 1ZVBP8CH2A5102941

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # m21-160
  • Mileage 165,000 KM

Vehicle Description

GET READY TO ENJOY THE END OF LOCKDOWN IN THIS WILD BLACK PONY!!!

CERTIFICATION INCLUDED!!

5 SPEED MANUAL!! 4.6L V8!!! JET BLACK ON BLACK LEATHER!! **FULLY LOADED!!** HEATED SEATS!! GLASS TOP!! SHAKER SOUND! SPOILER!! 18 INCH UPGRADED ALLOYS! KEYLESS ENTRY!! TINTED WINDOWS!! **FLOWMASTER EXHAUST** MUST SEE AND DRIVE TO APPRECIATE!! CARFAX VERIFIED!!

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

GT V8 **5 SPEED MANUAL-LEATHER-GLASS ROOF-EXHAUST*
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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