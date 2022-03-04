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2010 Ford Mustang

140,000 KM

Details Description Features

$19,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2010 Ford Mustang

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GT V8 5 SPD MANUAL-LEATHER-19 INCH RIMS-GLASS ROOF!!

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GT V8 5 SPD MANUAL-LEATHER-19 INCH RIMS-GLASS ROOF!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 8463588
  • Stock #: W22-130
  • VIN: 1zvbp8ch6a5108984

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # W22-130
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

RARE MUSTANG GT PREMIUM!! DARK NAVY BLUE ON BLACK LEATHER INTERIOR!! 4.6L V8!! ***5 SPEED MANUAL TRANSMISSION!!*** FULLY LOADED!! ***GLASS ROOF*** SHAKER SOUND!! 19 INCH WHEELS! BLUETOOTH!! ALL STOCK!! NO MODIFICATIONS!! FACTORY SPOILER! VERY WELL MAINTAINED!! ***ALL NEW BRAKES AND SO MUCH MORE!!*** MUST SEE AND DRIVE TO APPRECIATE THIS BEAUTIFUL PONY!!!
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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Front Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Telematics
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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