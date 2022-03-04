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416-766-2277
2010 Ford Mustang
GT V8 5 SPD MANUAL-LEATHER-19 INCH RIMS-GLASS ROOF!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$19,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8463588
- Stock #: W22-130
- VIN: 1zvbp8ch6a5108984
Vehicle Details
- Exterior Colour Dark Blue
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 8-cylinder
- Stock # W22-130
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
RARE MUSTANG GT PREMIUM!! DARK NAVY BLUE ON BLACK LEATHER INTERIOR!! 4.6L V8!! ***5 SPEED MANUAL TRANSMISSION!!*** FULLY LOADED!! ***GLASS ROOF*** SHAKER SOUND!! 19 INCH WHEELS! BLUETOOTH!! ALL STOCK!! NO MODIFICATIONS!! FACTORY SPOILER! VERY WELL MAINTAINED!! ***ALL NEW BRAKES AND SO MUCH MORE!!*** MUST SEE AND DRIVE TO APPRECIATE THIS BEAUTIFUL PONY!!!
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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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