LOW KM ONLY 88000 km!!!!!!!

ALL SERVICE RECORD AVAILABLE!!!

FINANCING AND WARRANTY AVAILABLE!!!PLEASE CALL BEFORE COMING AT 647-869-1015!!! 

-----------------------------------------------------------------------------------
*** CAR-PROOF AVAILABLE!!! CARFAX 
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!
-------------------------------------------------------------------------------------
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
--------------------------------------------------------------------------------------

2010 Land Rover Range Rover Sport

88,000 KM

$12,550

+ taxes & licensing
2010 Land Rover Range Rover Sport

LUX

12908885

2010 Land Rover Range Rover Sport

LUX

Auto Smart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

$12,550

+ taxes & licensing

Used
88,000KM
Good Condition
VIN SALSK2D41AA251092

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 88,000 KM

LOW KM ONLY 88000 km!!!!!!!

ALL SERVICE RECORD AVAILABLE!!!

FINANCING AND WARRANTY AVAILABLE!!!PLEASE CALL BEFORE COMING AT 647-869-1015!!! 

-----------------------------------------------------------------------------------
*** CAR-PROOF AVAILABLE!!! CARFAX 
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!
-------------------------------------------------------------------------------------
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
--------------------------------------------------------------------------------------

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
CD Changer
Auxiliary Audio Input

Suspension

Air Suspension

Comfort

Climate Control

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Auto Smart GTA

Auto Smart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

$12,550

+ taxes & licensing>

Auto Smart GTA

647-869-1015

2010 Land Rover Range Rover Sport