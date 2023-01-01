Menu
Account
Sign In
Back

2010 Nissan Maxima

80,000 KM

Details Description Features

$11,990

+ tax & licensing
Make it Yours
$11,990

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2010 Nissan Maxima

2010 Nissan Maxima

SV PREMIUM 1 OWNER-NO ACCIDENTS-NAVI-LEATHER-CAM!!

Watch This Vehicle

2010 Nissan Maxima

SV PREMIUM 1 OWNER-NO ACCIDENTS-NAVI-LEATHER-CAM!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller

$11,990

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
80,000KM
Used
  • Listing ID: 9617335
  • Stock #: W23-58
  • VIN: 1N4AA5AP6AC866687

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W23-58
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED!! ABSOLUTELY GORGEOUS CAR!! ***SV PREMIUM PACKAGE*** TOP OF THE LINE!! FULLY LOADED!! 1 RETIRED OWNER!! NO ACCIDENTS!! ONLY 80,000KM ALL ORIGINAL!! NISSAN DEALER SERVICED AND TRADED!! JET BLACK ON BLACK LEATHER INTERIOR!! FACTORY NAVIGATION!! BACK UP CAMERA!! POWER PANORAMIC SUNROOF!! HEATED AND COOLED POWER SEATS!! **BOSE** SOUND SYSTEM!! KEYLESS ENTRY!! 18 INCH ALLOYS!! POWER REAR SUNSHADE!! THIS CAR IS MINT!! MUST SEE AND DRIVE!! CARFAX VERIFIED!!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! ACCORD, CAMRY, BMW, MERCEDES BENZ AVAILABLE.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Emergency Trunk Release
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Floor mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2010 Nissan Maxima S...
 80,000 KM
$11,990 + tax & lic
2016 Jeep Wrangler U...
 220,000 KM
$23,888 + tax & lic
2018 Mercedes-Benz G...
 64,000 KM
$33,880 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory