$11,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2010 Nissan Maxima
SV PREMIUM 1 OWNER-NO ACCIDENTS-NAVI-LEATHER-CAM!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$11,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9617335
- Stock #: W23-58
- VIN: 1N4AA5AP6AC866687
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W23-58
- Mileage 80,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED!! ABSOLUTELY GORGEOUS CAR!! ***SV PREMIUM PACKAGE*** TOP OF THE LINE!! FULLY LOADED!! 1 RETIRED OWNER!! NO ACCIDENTS!! ONLY 80,000KM ALL ORIGINAL!! NISSAN DEALER SERVICED AND TRADED!! JET BLACK ON BLACK LEATHER INTERIOR!! FACTORY NAVIGATION!! BACK UP CAMERA!! POWER PANORAMIC SUNROOF!! HEATED AND COOLED POWER SEATS!! **BOSE** SOUND SYSTEM!! KEYLESS ENTRY!! 18 INCH ALLOYS!! POWER REAR SUNSHADE!! THIS CAR IS MINT!! MUST SEE AND DRIVE!! CARFAX VERIFIED!!
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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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