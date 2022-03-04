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2010 Toyota Camry

200,000 KM

Details Description Features

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2010 Toyota Camry

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HYBRID HYBRID **1 OWNER-POWER SUNROOF-ALLOYS-CERTIFIED**

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HYBRID HYBRID **1 OWNER-POWER SUNROOF-ALLOYS-CERTIFIED**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 8581157
  • Stock #: 2010 CAMRY HYBRID
  • VIN: 4T1BB3EK2AU112092

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 2010 CAMRY HYBRID
  • Mileage 200,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
CD Changer
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Wheel Locks
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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