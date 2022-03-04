$11,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2010 Toyota Camry
HYBRID HYBRID **1 OWNER-POWER SUNROOF-ALLOYS-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$11,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8581157
- Stock #: 2010 CAMRY HYBRID
- VIN: 4T1BB3EK2AU112092
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 2010 CAMRY HYBRID
- Mileage 200,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? ***ATTENTION UBER, SKIP THE DISHES, DOOR DASH AND LYFT DRIVERS!!!****
HAVE YOU SEEN THE GAS PRICES$$$????? TIME TO GO HYBRID! BUY WITH CONFIDENCE! NO ACCIDENTS!! CARFAX VERIFIED!! 1 OWNER GOVERNEMENT CAR!! FULLY INSPECTED AND SERVICED!! VERY WELL MAINTAINED!!
CARFAX REPORT!!
https://vhr.carfax.ca/?id=0hdtU8CiA2P5zTnE%2FFbCqps%2Bp3BEP2X0
FINISHED IN BRIGHT WHITE ON PLUSH GREY INTERIOR!! 2.5L 4 CYLINDER HYBRID SYNERGY DRIVE!! AUTOMATIC!! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES!!! POWER SUNROOF!! ALLOYS!! KEYLESS ENTRY!! ICE COLD AIR!! FULL POWER OPTIONS AND MORE!! NICE, CLEAN & READY TO GO!!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! PRIUS, RAV4, ACCORD AVAILABLE.
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.