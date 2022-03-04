$15,990+ tax & licensing
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416-766-2277
2010 Toyota Prius
HYBRID **LEATHER-ROOF-NAVIGATION-CAMERA-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$15,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8496650
- Stock #: 10 PRIUS
- VIN: JTDKN3DU0A5013375
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 10 PRIUS
- Mileage 130,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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