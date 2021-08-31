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2011 Audi Q5

115,000 KM

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$13,480

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2011 Audi Q5

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2011 Audi Q5

2.0L PREMIUM PLUS-QUATTRO-AWD-NAVI-CAMERA-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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115,000KM
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  • Listing ID: 7900917
  • Stock #: W21-388
  • VIN: WA1VFCFP4BA105450

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 115,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

2.0L PREMIUM PLUS-QUATTRO-AWD-NAVI-CAMERA-LOADED
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
Premium Sound System
CD Player
Turbocharged

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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