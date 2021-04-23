Menu
Account
Sign In
Back

2011 Dodge Challenger

128,000 KM

Details Description Features

$33,880

+ tax & licensing
Make it Yours
$33,880

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2011 Dodge Challenger

2011 Dodge Challenger

SRT8-6.4L V8 392-470HP-NAVI-BREMBO BRAKES

Watch This Vehicle

2011 Dodge Challenger

SRT8-6.4L V8 392-470HP-NAVI-BREMBO BRAKES

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$33,880

+ taxes & licensing

128,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6986864
  • Stock #: W21-169
  • VIN: 2B3CJ7DJ2BH612755

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,000 KM

Vehicle Description

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?  **WHOLESALE VALUE BASED PRICING**

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

MOPAR MUSCLE BABY! THIS IS ONE BAD @SS HOT MUSCLE CAR! READY FOR SPRING AND SUMMER!! BUY WITH CONFIDENCE! CANADIAN CAR! FINISHED IN DODGE'S ICONIC **GREEN WITH ENVY PEARL** OVER BLACK LEATHER/SUEDE COMBO INTERIOR.

RARE SRT8 MOPAR! 392 6.4L V-8 HEMI POWERED BABY WITH 470HP! AUTOMATIC! HEATED SEATS!! FULL POWER OPTIONS! BREMBO PERFORMANCE BRAKES! COMPLETELY STOCK! SRT8  RIMS! POWER SUNROOF! PUSH BUTTON START! REMOTE START! KICKER SOUNDS SYSTEM AND MORE!  MOPAR OR NO CAR! THIS IS ONE EYE CATCHING CHALLENGER!

TAKE ADVANTAGE OF OUR WHOLESALE VALUE BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!!  THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!  WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! CAMARO, CHALLENGER, CORVETTE, CHARGER, MUSTANG AVAILABLE.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

SRT8-6.4L V8 392-470HP-NAVI-BREMBO BRAKES
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Remote Engine Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

1993 Ford Mustang LX...
 140,000 KM
$24,900 + tax & lic
2017 Honda Odyssey E...
 98,000 KM
$19,980 + tax & lic
2014 Ford Mustang V6...
 122,000 KM
$14,980 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory