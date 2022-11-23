$14,450+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2011 Dodge Grand Caravan
SXT **FULL STOW N GO-1 OWNER-ONLY 65,000KM-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9393940
- Stock #: M22-398
- VIN: 2D4RN4DG3BR644997
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # M22-398
- Mileage 65,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? ***1 OWNER GOVERNMENT VAN!! ONLY 65,000KM ALL ORIGINAL!! CARFAX VERIFIED!!!***
CANADA'S FAVOURITE MINIVAN!! FINISHED IN BRIGHT WHITE ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.6L V-6CYL! AUTOMATIC! 7 PASSENGER FULL STOW N GO SEATING!! KEYLESS ENTRY!! DUAL SLIDING DOORS! TINTED WINDOWS!! VERY WELL MAINTAINED! DEALER SERVICED!! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.