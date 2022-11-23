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2011 Dodge Grand Caravan

65,000 KM

Details Description Features

$14,450

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2011 Dodge Grand Caravan

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SXT **FULL STOW N GO-1 OWNER-ONLY 65,000KM-CERTIFIED**

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2011 Dodge Grand Caravan

SXT **FULL STOW N GO-1 OWNER-ONLY 65,000KM-CERTIFIED**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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65,000KM
Used
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  • Listing ID: 9393940
  • Stock #: M22-398
  • VIN: 2D4RN4DG3BR644997

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # M22-398
  • Mileage 65,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Front Reading Lamps
Floor mats
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Luggage Rack
Automatic Headlights
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Cloth Seats
Rear Bucket Seats
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Wheel Covers
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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