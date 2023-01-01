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416-766-2277
2011 Honda CR-V
LX HEATED SEATS-REMOTE START-ALLOYS-CERTIFIED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$12,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9741505
- Stock #: W23-79
- VIN: 5J6RE3H39BL802244
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-79
- Mileage 180,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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