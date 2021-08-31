Menu
Account
Sign In
Back

2011 Jeep Grand Cherokee

180,000 KM

Details Description Features

$11,990

+ tax & licensing
Make it Yours
$11,990

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2011 Jeep Grand Cherokee

2011 Jeep Grand Cherokee

LAREDO 4X4 **1 OWNER-NEW BRAKES-CERTIFIED-FINANCE*

Watch This Vehicle

2011 Jeep Grand Cherokee

LAREDO 4X4 **1 OWNER-NEW BRAKES-CERTIFIED-FINANCE*

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$11,990

+ taxes & licensing

180,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7751958
  • Stock #: M21-32
  • VIN: 1J4RR4GGXBC615464

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # M21-32
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED!! 1 OWNER!! NO ACCIDENTS!! 4X4!! **TRAIL RATED** 3.6L V6!! **LAREDO** FULL POWER OPTIONS!! KEYLESS ENTRY!! ALLOYS!! TOW PACKAGE!! ALL NEW BRAKES, TIRES AND SO MUCH MORE!! VERY WELL MAINTAINED!! CARFAX VERIFIED!!  NICE, CLEAN & READY TO GO!

BEST DEAL IN TOWN! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C!  WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

TAKE ADVANTAGE OF OUR WHOLESALE VALUE BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY! FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT.... COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

LAREDO 4X4 **1 OWNER-NEW BRAKES-CERTIFIED-FINANCE*
Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Tow Hooks
Automatic Headlights
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Remote Engine Start
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cargo shade
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Air Suspension
Panoramic Roof
Navigation System
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2018 Honda Accord SP...
 89,000 KM
$24,990 + tax & lic
2002 Chevrolet Corve...
 20,000 KM
$31,980 + tax & lic
2014 Fiat 500L LOUNG...
 90,000 KM
$9,990 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory