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2011 Maserati GranTurismo

122,000 KM

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$39,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2011 Maserati GranTurismo

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2011 Maserati GranTurismo

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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122,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7200332
  • Stock #: w21-154
  • VIN: ZAM45KMA5B0058797

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # w21-154
  • Mileage 122,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

CONVERTIBLE-4.7L V8-NAVIGATION-CERTIFIED!
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Universal Garage Door Opener
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Auxiliary Audio Input
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Convertible Soft Top

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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