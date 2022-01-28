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2011 Toyota Camry

88,000 KM

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$12,450

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2011 Toyota Camry

2011 Toyota Camry

LE 4 CYLINDER-ONLY 88,000KM-NO ACCIDENTS-CERTIFIED

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2011 Toyota Camry

LE 4 CYLINDER-ONLY 88,000KM-NO ACCIDENTS-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$12,450

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88,000KM
Used
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  • Listing ID: 8229981
  • Stock #: W22-23
  • VIN: 4T1BF3EK6BU698771

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 88,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

LE 4 CYLINDER-ONLY 88
000KM-NO ACCIDENTS-CERTIFIED
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Manual Steering
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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