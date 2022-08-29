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2011 Toyota RAV4

168,000 KM

Details Description Features

$14,450

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2011 Toyota RAV4

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LIMITED 4WD **4 CYLINDER-CAMERA-ROOF-REMOTE START**

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2011 Toyota RAV4

LIMITED 4WD **4 CYLINDER-CAMERA-ROOF-REMOTE START**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9243451
  • Stock #: W22-469
  • VIN: 2T3DF4DV2BW165334

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-469
  • Mileage 168,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Conventional Spare Tire
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof

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