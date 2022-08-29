$14,450+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2011 Toyota RAV4
LIMITED 4WD **4 CYLINDER-CAMERA-ROOF-REMOTE START**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9243451
- Stock #: W22-469
- VIN: 2T3DF4DV2BW165334
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-469
- Mileage 168,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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