$14,888+ tax & licensing
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416-766-2277
2012 Acura RDX
AWD **LEATHER-ROOF-CAMERA-NEW TIRES-NO ACCIDENTS**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9213931
- Stock #: 12 RDX
- VIN: 5J8TB1H27CA800457
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 12 RDX
- Mileage 170,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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