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416-766-2277
2012 Acura TSX
AUTOMATIC-SUNROOF-CERTIFIED-CLEAN CARFAX
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$12,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9048706
- Stock #: W22-369
- VIN: JH4CU2F47CC801971
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-369
- Mileage 169,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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