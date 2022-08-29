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2012 Acura TSX

169,000 KM

Details Description Features

$12,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 Acura TSX

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AUTOMATIC-SUNROOF-CERTIFIED-CLEAN CARFAX

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2012 Acura TSX

AUTOMATIC-SUNROOF-CERTIFIED-CLEAN CARFAX

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9048706
  • Stock #: W22-369
  • VIN: JH4CU2F47CC801971

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-369
  • Mileage 169,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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