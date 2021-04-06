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2012 Chevrolet Camaro

157,000 KM

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2012 Chevrolet Camaro

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 6848711
  • Stock #: W20-470
  • VIN: 2G1FF1E30C9104265

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 157,000 KM

Vehicle Description

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